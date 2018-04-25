В Ивановской области поймали рыбака-браконьера

Сотрудники транспортной полиции задержали в акватории реки Волга Ивановской области браконьера, который незаконно ловил рыбу при помощи ставной жаберной сети. Улов изъят - плотва, линь и окунь, всего - 19 штук.
Установлено, что 39-летний браконьер живет в одном из сел Ивановской области, ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас против него возбуждено новое уголовное дело.
Сотрудники транспортной полиции напоминают, что незаконная добыча либо вылов водных биологических ресурсов наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.