В Иванове собираются снести ветхие дома на улице Генерала Хлебникова

На минувшей неделе в ивановскую мэрию поступило обращение по вопросу сноса полуразрушенных и сгоревших частных домов, расположенных по улице Генерала Хлебникова. Выехавшие на место специалисты установили, что рядом с домом №16 по действительно находятся полуразрушенные частные постройки. Прилегающая территория замусорена и заросла мелким кустарником. Причем, к ветхим постройкам и во двор есть свободный доступ.

Чтобы осуществить снос строений, необходимо установить собственников или правообладателей объекта. Мэрия направила соответствующие запросы в органы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки. Затем нужно будет определить фактическое место нахождения собственников, что может занять определенное время.

«Законодательство предусматривают неприкосновенность собственности. Однако, если владелец жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо допускает разрушение строения, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для его ремонта. Кроме того, при прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение», - пояснили специалисты.

Мэрия направит собственникам уведомления о необходимости приведения строений в надлежащее состояние.

Если собственника не найдут, или он откажется проводить работы, мэрия за счет средств муниципального бюджета оценит строения и будет через суд решать вопрос о прекращении прав собственника на рассматриваемое недвижимое имущество. Затем ветхие дома будут снесены в установленном законом порядке.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново