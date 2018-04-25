Спортплощадка, под которой проходит высоковольтный кабель, была установлена еще в 1996 году

Как мы сообщали ранее, сегодня начался демонтаж спортивной площадки, расположенной во дворе дома №31-А на улице Мархлевского областного центра. Площадку сносят в связи с тем, что она находится в охранной зоне высоковольтного подземного кабеля.

Кто ставил хоккейную коробку в 1996 году, выяснить так и не удалось. МБУ "Восток" ее передали в 2007 году. Прошлым летом на футбольном поле обвалился грунт, электрокабель закопан буквально в полуметре под землей. Сооружение признали аварийным. АО "Ивгорэлектросеть" выдало предписание о сносе объекта.

Руководитель МБУ "Восток" Елена Саенко предлагала жителям дома перенести коробку на придомовую территорию - ближе к окнам, либо поставить турники вне охранной зоны. Однако жильцы общего собрания так и не провели, и к депутатам за помощью так и не обратились. Сам земельный участок под площадкой - в муниципальной собственности. Как нам сообщили в мэрии, строить что-либо в охранной зоне запрещено.