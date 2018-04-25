Впервые участников «Бессмертного полка» в Иванове будет досматривать полиция

Шествие «Бессмертного полка» в областном центре немного затянется: участников будут досматривать. Об этом сообщили сегодня организаторы акции на пресс-конференции. Инициаторы такого нововведения - полицейские. Необходимо это для безопасности шествия. Досмотр будет осуществляться на месте старта «Бессмертного полка» - у памятника Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте. Организаторы просят отнестись к новшеству с пониманием и не брать с собой больших сумок. Сама патриотическая акция пройдет 9 мая, шествие начнется в 15.00.