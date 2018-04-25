В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами

Вечером 24 апреля на улице Кочетовой в Кохме сотрудники ДПС остановили автомобиль «Дацун Ми-До», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. Документы, которые она предъявила по требованию инспекторов, имели признаки подделки. При проверке выяснилось, что водительское удостоверение с таким регистрационным номером в специализированной базе ГИБДД числится за другим человеком, а сама нарушительница водительских прав никогда не получала. Сотрудникам Госавтоинспекции женщина пояснила, что водительское удостоверение она приобрела в Москве при помощи знакомых.

На автомобилистку составлен административный протокол. Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для дальнейших разбирательств женщину доставили в отдел полиции. Водительское удостоверение у нее изъято и направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.