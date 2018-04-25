В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями

На базе ивановского Центра психолого-педагогической помощи семье и детям состоялось открытие клуба для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
В рамках первой встречи был организован тренинг «Достижение стрессоустойчивости родителями, воспитывающими ребенка с особыми потребностями». В ходе мероприятия проведена диагностика уровня эмоционального выгорания участников, выявлены индивидуальные особенности эмоционального напряжения, возникающего в результате ежедневного стресса, определены способы профилактики и предотвращения подобного состояния.