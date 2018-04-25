«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку

В Иванове только что закончилась встреча директора фонда "Здоровье", члена центрального штаба ОНФ Эдуарда Гаврилова с начальником департамента здравоохранения Ириной Березиной и другими заинтересованными представителями этой сферы. Диалог свелся к жесткой критике работы регионального департамента. Вспомнили, в частности, 5-е с конца место в рейтинге регионов по уровню смертности. Эдуард Гаврилов сравнил эту цифру с уровнем смертности в африканских странах. А также указал на странные цифры в отчетах по ее причинам: на втором месте графа "прочие". По мнению директора фонда, цифра не должна превышать 1-2%, у нас же она - более 30.

Среди других обвинений - отсутствие дорог к небольшим населенным пунктам, где живут люди, также нуждающиеся в медицинской помощи; искаженные факты по количеству необходимых ФАПов и мобильных комплексов; отсутствие внимания к важным проблемам.

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