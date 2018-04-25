В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

В местах проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая, а также 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Иванове будут введены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции. Соответствующее постановление издано администрацией областного центра.

Запрет на продажу алкоголя затронет торговые объекты, расположенные на площадях Пушкина и Революции; проспектах Ленина и Шереметевский; улицах 10 Августа, Ермака, Жарова, Карла Маркса, Красной Армии 1 мая с 09.00 до 14.00; в парке культуры и отдыха «Харинка» 1 мая и 9 мая с 13.00 до 17.00; в парке культуры и отдыха имени Революции 1905 года 1 мая и 9 мая с 12.00 до 16.00; в парке культуры и отдыха имени В.Я. Степанова 1 мая и 9 мая с 14.00 до 16.00.

9 мая ограничение продажи алкогольной продукции вводится с 09.00 до 21.00 на площадях Победы, Пушкина, Революции; на проспектах Ленина, Шереметевский; улицах 10 Августа, Арсения, Багаева, Богдана Хмельницкого, Варенцовой, Громобоя, Демидова, Жарова, Зверева, Ермака, Калинина, Карла Маркса, Красногвардейская, Красной Армии, Крутицкая, 2-я Лагерная, 8 Марта, Маршала Жаворонкова, Маяковского, Носова, 2-я Отрадная, Павла Большевикова, Палехская, 4-я Первомайская, Пушкина, Рыбинская, Садовая, 10-я Санаторная, 12-я Санаторная, Смирнова, Советская, Станко и в переулке Аптечный.

Запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Кроме этого, организациям розничной торговли, общественного питания (на вынос) и индивидуальным предпринимателям, расположенным в местах проведения праздничных мероприятий, а также на стадионах, рекомендовано не осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре с 09.00 1 мая до 09.00 2 мая и с 09.00 9 мая до 09.00 10 мая 2018 г.