В Иванове начали обновлять дорожную разметку

В 2018 году муниципальными контрактами на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования предусмотрено 5,3 млн. рублей на нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Работы выполняются только при благоприятных погодных условиях, предусмотренных технологиями нанесения краски и термопластика.

В период с 23 апреля по 8 мая планируется нанесение продольной (осевой) горизонтальной дорожной разметки и дорожной разметки «Пешеходный переход» в светоотражающей краске с включением микростеклошариков на следующих участках улично-дорожной сети:

- пр. Шереметевский;

- пр. Ленина;

- пр. Строителей;

- пр. Текстильщиков;

- ул. 10 Августа;

- ул. Красной Армии;

- ул. Пушкина (Правительство);

- ул. Карла Маркса;

- ул. Марии Рябининой;

- ул. Громобоя;

- ул. Крутицкая;

- пл. Победы;

- ул. Почтовая;

- ул. Багаева;

- Павловский путепровод;

- ул. Лежневская;

- ул. Бубнова;

- ул. Суворова;

- ул. Парижской Коммуны;

- ул. 1-я Балинская;

- ул. Кузнецова.

В период с 10 по 31 мая планируется нанесение продольной (осевой) горизонтальной дорожной разметки «Разделение транспортных потоков противоположных направлений» с использованием термопластика и краски на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул. Богдана Хмельницкого;

- Минеевский путепровод;

- ул. Люлина;

- ул. Гнедина;

- ул. Полка «Нормандия-Неман»;

- ул. Низовая;

- ул. Носова;

- ул. Сарментовой;

- 8-й Завокзальный пер;

- ул. Минская;

- ул. 8-я Минеевская;

- ул. Станкостроителей;

- ул. Некрасова;

- ул. Генерала Белова;

- пер. Торфяной;

- ул. 13-я Березниковская;

- ул. Рабфаковская;

- ул. Наговицыной-Икрянистовой.

В период с 1 по 20 июня планируется нанесение продольной (осевой) горизонтальной дорожной разметки «Разделение транспортных потоков противоположных направлений» с использованием термопластика и краски на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул. 1-я Сосневская;

- ул. 10- Проезд;

- ул. Каравайковой;

- ул. 1-я Лагерная;

- ул. 2-я Лагерная;

- ул. 3-я Лагерная;

- ул. Загородное шоссе;

- ул. Шубиных;

- ул. Генерала Хлебникова;

- ул. Демьяна Бедного;

- ул. Воронина;

- ул. Радищева;

- ул. Рыбинская;

- ул. Короткова;

- ул. Шмидта;

- ул. Герасима Фейгина;

- ул. Ермака;

- ул. Смольная;

- ул. 1-я Отрадная;

- ул. Революционная;

- ул. Куконковых;

- ул. Якова Гарелина;

- Кохомское шоссе.

Кроме того, в период с 23 апреля по 8 мая планируется нанесение вертикальной дорожной разметки общей протяженностью 15 000 п.м на следующих участках улично-дорожной сети:

- пр. Шереметевский;

- пр. Ленина;

- ул. 10 Августа;

- ул. Красной Армии;

- ул. Пушкина (Правительство);

- пл. Победы;

- ул. Лежневская.

В период с 10 по 31 мая планируется нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» с применением пластичных материалов на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул. Летчика Лазарева, МБОУ СОШ № 56;

- ул. Минская, д. 53, МБОУ СОШ № 15;

- пересечение улиц Рабфаковской и Кузнецова, МБОУ СОШ № 5

- ул. Сахарова, д. 56, (МБОУ СОШ № 29) и д. 46 (Проф. училище.);

- ул. П. Коммуны, (МБОУ СОШ № 35);

- пересечение улиц Калинина с Дунаева и Комсомольской;

- пересечение улиц Некрасова и Радищева, МБОУ СОШ № 68;

- пересечение улиц Окуловой и 3-й Сосневской, МБОУ СОШ № 42;

- ул. Воронина, МБОУ лицей № 6;

- ул. Рыбинская (МБОУ СОШ № 23);

- пересечение улиц Кирякиных и Куликова, МБОУ СОШ № 66;

- ул. Поселковая;

- ул. Батурина, д. 12/5;

- пересечение улиц Тимирязева и А. Мальцева;

- ул. М. Василевского, МБОУ СОШ № 17 и № 19;

- ул. Ермака, д. 72, лицей «Исток»;

- ул. Панина - ул. Демьяна Бедного МБОУ СОШ № 61;

- пересечение улиц Красных Зорь и Ленинградской;

- ул. Панина, МБОУ СОШ № 67;

- ул. Степанова, д. 9 Гимназия № 30;

- ул. М. Жаворонкова, МБОУ СОШ № 41;

- пр. Ленина, д. 53, гимназия № 32;

- пересечение улицы 4-й Меланжевой и 14-го Проезда;

- пересечение улиц Г. Хлебникова и Шубиных, ул. Г. Хлебникова, д. 32,

- мкр. Московский, д.3;

- пересечение улиц Полка «Нормандия-Неман» и Спортивной, МБОУ СОШ № 37;

- пересечение улицы Калинина с улицами Комсомольской и Дунаева.