Лента новостей

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В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии

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Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие

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Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский

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История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»

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В Ивановской области произошел лесной пожар

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В Иванове начали обновлять дорожную разметку

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В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

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«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку

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В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями

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В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами

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Волонтеры из Иванова стали послами Победы

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Впервые участников «Бессмертного полка» в Иванове будет досматривать полиция

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Спортплощадка, под которой проходит высоковольтный кабель, была установлена еще в 1996 году

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Выпускников области ждут на онлайн-консультации по литературе

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К вечеру в Ивановской области ожидается гроза и сильный ветер

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В Иванове собираются снести ветхие дома на улице Генерала Хлебникова

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В Ивановской области поймали рыбака-браконьера

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Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ

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Ивановские студенты смогут начать карьеру уже завтра

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В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля

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В Иванове 12-летний велосипедист столкнулся во дворе дома с автомобилем

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 апреля

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Два представителя Ивановской области награждены премией ЦФО в области литературы и искусства

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Ивановскому МУП «САЖХ» требуются новые сотрудники

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Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль в Иванове

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Будущее ивановского политеха, медведи с неуравновешенной психикой и фантастическая скорость «Почты России»

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Подведены итоги марафона "Ты нам нужен!"

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В Иванове провели субботник в дендрологическом саду

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Ивановский студент стал победителем межрегиональной олимпиады по устройству и обслуживанию автомобилей

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В Ивановской области фирма по отлову животных подозревается в отравлении 22 собак

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В Ивановской области состоится официальное открытие «Велосезона-2018»

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В регионе открылась «горячая линия» по вопросам состояния детских площадок во дворах

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В Вичуге планируется очередной митинг протеста

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Ивановская школьница стала призером всероссийской олимпиады по искусству

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В Ивановской области подожгли храм

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Сборная Ивановской области завоевала 15 медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ

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В областном центре обсудят тему ислама в творчестве русских писателей

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В Иванове пьяный отец пытался отрубить сыну руки

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В Иванове прошел II региональный волонтерский форум

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На Рубском озере рыбак утонул на глазах сына

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В Кинешме сгорел торговый павильон

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СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов

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Школьники из Ивановской области показали один из худших в ЦФО результатов по английскому языку

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В Кинешме неизвестные похитили часть чугунной решетки на Волжском бульваре

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В Иванове известные люди будут рассказывать сказки

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В Шуе бездомный проник ночью в магазин и украл 16 блоков сигарет

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Квадроциклист и мопедист попали в ДТП в Ивановской области

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«Дискотека Авария» призывает сделать Иваново самым чистым и красивым городом на планете

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 24 апреля

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В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения