История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Невиноватая я, он сам позвал. Чем закончилась история о хмельной браваде и женском благородстве.
- Здесь бывали Иван Грозный и Петр Великий. Отправляемся на прогулку в старинный город Шуя.
- Помним! Гордимся! Каким будет «Бессмертный полк-2018».
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.