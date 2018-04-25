Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие

27 апреля в 17.00 состоятся торжества, посвященные 70-летию Ивановского колледжа культуры. В ходе мероприятия зрители совершат исторический экскурс к истокам учебного заведения, познакомятся с жизнью колледжа в настоящее время.
В праздничном концерте примут участие лучшие творческие коллективы Ивановского колледжа культуры: народный ансамбль русской песни «Добрица», народный ансамбль фольклорной песни «Златоуст», ансамбль народного танца «Раздолье», ВИА «Колледж».
Поздравить колледж представители областной и городской думы, ивановской мэрии, департаментов культуры и образования, а также регионального отделения профсоюза работников культуры.