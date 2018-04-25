Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове

Отопительный сезон будет завершен в областном центре завтра, 26 апреля. Соответствующее постановление подписано в ивановской мэрии.
Напомним, что в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.