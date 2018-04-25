Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали

В понедельник на нашем сайте было опубликовано видео с увязшим посреди дороги автобусом. Теперь по дороге можно проехать, но покрытие буквально ходит ходуном. На днях между Талицами и Южей увязла машина, едущая в колонию. Пока ее тянули трактором, оторвали глушитель и пробили дно. Владелец вызвал полицию, теперь он намерен требовать от властей возмещения ущерба.
Отметим, в прошлом году часть пути от Южы до Талиц была заасфальтирована (7 километров), этим летом уложат еще 2 километра покрытия, в следующем сделают 9 км.
Подробный репортаж смотрите в сегодняшнем выпуске программы «Губерния».