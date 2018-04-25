От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров

Бывшая федеральная судья Элина Каширина лишилась своей должности, по ее словам, именно за то, что за 8 лет своей работы вынесла 7 оправдательных приговоров.
Одного оправдательного приговора в год хватило, чтобы начальство намекнуло ей, что ее присутствие в Ивановской области нежелательно, вспоминает она.
«Никаких претензий ко мне руководство предъявить не могло. Апелляционные суды мои приговоры утверждали, на работе и в личной жизни я тоже оснований придраться не давала, честь судьи не порочила. Но мне сказали „Каширина, тебе пора писать заявление об отставке“ открытым текстом», — рассказала она «Ридусу
».
Став после ухода из судейского сообщества адвокатом, она считает, что судьи отгородились ото всех, кроме прокуроров, которые от судей не вылезают: "Прокуроры и следователи могут заходить к судьям без стука и часами с ними „пить чай“. А адвокат, конечно, тоже может постучаться к судье и попросить принять, но судьи смотрят на нас настолько сверху вниз, что „стучаться“ просто пропадает желание".
Адвокат уверяет, что, когда она сама носила мантию, она приглашала к себе в кабинет сразу представителей и обвинения, и защиты, чтобы втроем обсудить какие-то юридические тонкости процесса - за что в итоге и поплатилась.
Согласно опубликованным на сайте Верховного суда данным, в 2017 году было осуждено 697.174 человека, оправдано - 1563 человека, что составляет 0,21%.