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От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров

Об этом Элина Каширина заявила в интервью "Ридус"
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От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров
Об этом Элина Каширина заявила в интервью "Ридус"
25.04.2018, 17:35
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Бывшая федеральная судья Элина Каширина лишилась своей должности, по ее словам, именно за то, что за 8 лет своей работы вынесла 7 оправдательных приговоров. 
Одного оправдательного приговора в год хватило, чтобы начальство намекнуло ей, что ее присутствие в Ивановской области нежелательно, вспоминает она.

«Никаких претензий ко мне руководство предъявить не могло. Апелляционные суды мои приговоры утверждали, на работе и в личной жизни я тоже оснований придраться не давала, честь судьи не порочила. Но мне сказали „Каширина, тебе пора писать заявление об отставке“ открытым текстом», — рассказала она «Ридусу».

Став после ухода из судейского сообщества адвокатом, она считает, что судьи отгородились ото всех, кроме прокуроров, которые от судей не вылезают: "Прокуроры и следователи могут заходить к судьям без стука и часами с ними „пить чай“. А адвокат, конечно, тоже может постучаться к судье и попросить принять, но судьи смотрят на нас настолько сверху вниз, что „стучаться“ просто пропадает желание".
Адвокат уверяет, что, когда она сама носила мантию, она приглашала к себе в кабинет сразу представителей и обвинения, и защиты, чтобы втроем обсудить какие-то юридические тонкости процесса - за что в итоге и поплатилась.

Согласно опубликованным на сайте Верховного суда данным, в 2017 году было осуждено 697.174 человека, оправдано - 1563 человека, что составляет 0,21%.

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