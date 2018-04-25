Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"

Как мы сообщали ранее,
Президент РФ Владимир Путин встретился с семью губернаторами - выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, в том числе с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Каждого из губернаторов Путин попросил рассказать о задачах, которые они перед собой видят и ставят.
Одной из тем сообщения ивановского губернатора стало строительство дороги:
- У нас есть вполне конкретный проект, - рассказал Станислав Воскресенский. - Например, если построить восточный обход Иваново и дорогу Ярославль – Нижний Новгород – это совершенно другое развитие всей области… То, что Вы говорили в Послании о необходимости увеличения строительства инфраструктуры, – это, безусловно, важно, для нас конкретно это действительно изменит экономику и, что тоже немаловажно, качественно изменит городскую среду.
(Полностью выступление губернатора в Кремле можно прочитать ЗДЕСЬ)
Идею строительства дороги поддержал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, рассказывая о проекте в своем регионе:
- (Мы) подготовили 13 проектов в области дорожного хозяйства… Одним из проектов является как раз нижегородский участок дороги Иваново – Нижний Новгород, это наш совместный проект с Ивановской областью. Надеюсь, что так или иначе эта концепция на уровне Правительства сформируется... У нас сейчас бюджетные возможности и возможности по заимствованию, безусловно, ограничены.
Впервые об идее этого крупного инфраструктурного проекта Станислав Воскресенский заявил на заседании коллегии Минэкономразвития 28 марта 2018 года.
Речь о достройке транспортного коридора Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Он включил бы в себя также восточный объезд вокруг Иванова, который уже строится, и дорогу Иваново - Нижний Новгород, которая нуждается в реконструкции. По мнению Воскресенского, реализация этого проекта помогла бы снизить нагрузку на МКАД, а в целом дала бы эффект всей экономике страны.