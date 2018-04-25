Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями

"Мы выступаем против неравенства, цензуры в СМИ и интернете, тотальной коррупции и беззакония, против установления в стране новой монархии.

"И хотя на наше уведомление администрация города опять ответила шаблонным отказом, - пишут инициаторы митинга - в этот раз мы вынуждены сказать: нет, мы не откажемся от своих прав только потому, что власть боится видеть нас на улицах города..."

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове анонсировал участие во всероссийской акции протеста, которая запланирована на 5 мая.Сбор участников запланирован в субботу, 5 мая, в 14:00 на пл. Ленина в Иванове.От площади Ленина штаб предлагает пройти до площади Пушкина, где должен состояться митинг.