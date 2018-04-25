Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм
На проспекте Ленина в Иванове размещены три билборда друг за другом, на которых написаны три связанные между собой фразы:
"В городе грязно.."
"Тебе это нравится?"
"Приходи на субботник 28.04.2018!"
Подобная идея была реализована в сценарии фильма "Три билборда на границе Эббинга
" (в 2018 году фильм получил 2 премии "Оскар" и признан лучшим фильмом на церемонии "Золотого глобуса")
Героиня фильма написала на билбордах послание главе полиции, требуя расследовать убийство своей дочери.
Общегородской весенний субботник пройдет в Иванове 28 апреля.
Локации, где будет проводиться субботник, сможет предложить
каждый житель города. Одной из основных локаций субботника в этом году станет городской парк «Харинка».
Со стороны мэрии для проведения уборки всем желающим будет предоставлен инвентарь: грабли, лопаты, мешки для мусора и перчатки. По заявкам, заблаговременно поступившим в управление благоустройства, после субботника будет организован вывоз мешков с мусором.