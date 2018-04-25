Лента новостей

 114

Путин и Воскресенский: ВИДЕО встречи

 375

Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм

 481

Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями

 916

Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"

 1523

Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле

 1225

Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали

 1925

От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров

 3526

Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове

 2075

В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии

 884

Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие

 1881

Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский

 1397

История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»

 1305

В Ивановской области произошел лесной пожар

 1165

В Иванове начали обновлять дорожную разметку

 2098

В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

 4917

«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку

 3206

В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями

 1733

В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами

 1259

Волонтеры из Иванова стали послами Победы

 1732

Впервые участников «Бессмертного полка» в Иванове будет досматривать полиция

 2024

Спортплощадка, под которой проходит высоковольтный кабель, была установлена еще в 1996 году

 1422

Выпускников области ждут на онлайн-консультации по литературе

 2806

К вечеру в Ивановской области ожидается гроза и сильный ветер

 4327

В Иванове собираются снести ветхие дома на улице Генерала Хлебникова

 2611

В Ивановской области поймали рыбака-браконьера

 4474

Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ

 4003

Ивановские студенты смогут начать карьеру уже завтра

 2301

В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля

 2051

В Иванове 12-летний велосипедист столкнулся во дворе дома с автомобилем

 1410

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 апреля

 1324

Два представителя Ивановской области награждены премией ЦФО в области литературы и искусства

 4145

Ивановскому МУП «САЖХ» требуются новые сотрудники

 5007

Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль в Иванове

 3463

Будущее ивановского политеха, медведи с неуравновешенной психикой и фантастическая скорость «Почты России»

 2410

Подведены итоги марафона "Ты нам нужен!"

 4443

В Иванове провели субботник в дендрологическом саду

 1960

Ивановский студент стал победителем межрегиональной олимпиады по устройству и обслуживанию автомобилей

 2081

В Ивановской области фирма по отлову животных подозревается в отравлении 22 собак

 1832

В Ивановской области состоится официальное открытие «Велосезона-2018»

 1332

В регионе открылась «горячая линия» по вопросам состояния детских площадок во дворах

 1472

В Вичуге планируется очередной митинг протеста

 1163

Ивановская школьница стала призером всероссийской олимпиады по искусству

 3474

В Ивановской области подожгли храм

 3016

Сборная Ивановской области завоевала 15 медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ

 1380

В областном центре обсудят тему ислама в творчестве русских писателей

 2497

В Иванове пьяный отец пытался отрубить сыну руки

 1895

В Иванове прошел II региональный волонтерский форум

 3992

На Рубском озере рыбак утонул на глазах сына

 3776

В Кинешме сгорел торговый павильон

 2376

СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов