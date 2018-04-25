Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм

Лента новостей
25.04.2018, 23:00
114 0
Путин и Воскресенский: ВИДЕО встречи
25.04.2018, 21:45
375 0
Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм
25.04.2018, 21:09
481 3
Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями
25.04.2018, 19:41
916 1
Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"
25.04.2018, 18:48
1523 2
Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле
25.04.2018, 17:41
1225 0
Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали
25.04.2018, 17:35
1925 4
От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров
25.04.2018, 17:10
3526 1
Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове
25.04.2018, 16:24
2075 0
В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии
25.04.2018, 16:16
884 0
Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие
25.04.2018, 16:13
1881 7
Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский
25.04.2018, 16:04
1397 0
История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»
25.04.2018, 15:55
1305 0
В Ивановской области произошел лесной пожар
25.04.2018, 15:36
1165 4
В Иванове начали обновлять дорожную разметку
25.04.2018, 15:29
2098 1
В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя
25.04.2018, 15:07
4917 5
«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку
25.04.2018, 14:42
3206 1
В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями
25.04.2018, 14:36
1733 4
В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами
25.04.2018, 13:58
1259 0
Волонтеры из Иванова стали послами Победы
25.04.2018, 13:47
1732 6
Впервые участников «Бессмертного полка» в Иванове будет досматривать полиция
25.04.2018, 13:24
2024 2
Спортплощадка, под которой проходит высоковольтный кабель, была установлена еще в 1996 году
25.04.2018, 13:03
1422 0
Выпускников области ждут на онлайн-консультации по литературе
25.04.2018, 12:52
2806 0
К вечеру в Ивановской области ожидается гроза и сильный ветер
25.04.2018, 12:25
4327 3
В Иванове собираются снести ветхие дома на улице Генерала Хлебникова
25.04.2018, 11:53
2611 0
В Ивановской области поймали рыбака-браконьера
25.04.2018, 11:47
4474 3
Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ
25.04.2018, 11:31
4003 3
Ивановские студенты смогут начать карьеру уже завтра
25.04.2018, 11:28
2301 1
В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля
25.04.2018, 11:14
2051 2
В Иванове 12-летний велосипедист столкнулся во дворе дома с автомобилем
25.04.2018, 11:04
1410 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 апреля
24.04.2018, 18:52
1324 0
Два представителя Ивановской области награждены премией ЦФО в области литературы и искусства
24.04.2018, 18:34
4145 3
Ивановскому МУП «САЖХ» требуются новые сотрудники
24.04.2018, 18:10
5007 1
Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль в Иванове
24.04.2018, 17:51
3463 0
Будущее ивановского политеха, медведи с неуравновешенной психикой и фантастическая скорость «Почты России»
24.04.2018, 17:33
2410 0
Подведены итоги марафона "Ты нам нужен!"
24.04.2018, 17:20
4443 0
В Иванове провели субботник в дендрологическом саду
24.04.2018, 16:43
1960 2
Ивановский студент стал победителем межрегиональной олимпиады по устройству и обслуживанию автомобилей
24.04.2018, 16:12
2081 5
В Ивановской области фирма по отлову животных подозревается в отравлении 22 собак
24.04.2018, 15:58
1832 1
В Ивановской области состоится официальное открытие «Велосезона-2018»
24.04.2018, 15:37
1332 0
В регионе открылась «горячая линия» по вопросам состояния детских площадок во дворах
24.04.2018, 15:26
1472 0
В Вичуге планируется очередной митинг протеста
24.04.2018, 15:11
1163 0
Ивановская школьница стала призером всероссийской олимпиады по искусству
24.04.2018, 14:33
3474 1
В Ивановской области подожгли храм
24.04.2018, 14:06
3016 0
Сборная Ивановской области завоевала 15 медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ
24.04.2018, 13:50
1380 2
В областном центре обсудят тему ислама в творчестве русских писателей
24.04.2018, 13:43
2497 0
В Иванове пьяный отец пытался отрубить сыну руки
24.04.2018, 13:37
1895 0
В Иванове прошел II региональный волонтерский форум
24.04.2018, 13:25
3992 5
На Рубском озере рыбак утонул на глазах сына
24.04.2018, 13:14
3776 0
В Кинешме сгорел торговый павильон
24.04.2018, 12:55
2376 12
СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов
Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм
25.04.2018, 21:45
375 0
3
Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм

На проспекте Ленина в Иванове размещены три билборда друг за другом, на которых написаны три связанные между собой фразы: 
"В городе грязно.."
"Тебе это нравится?"
"Приходи на субботник 28.04.2018!"

Подобная идея была реализована в сценарии фильма "Три билборда на границе Эббинга" (в 2018 году фильм получил 2 премии "Оскар" и признан лучшим фильмом на церемонии "Золотого глобуса")
Героиня фильма написала на билбордах послание главе полиции, требуя расследовать убийство своей дочери. 

Общегородской весенний субботник пройдет в Иванове 28 апреля.
Локации, где будет проводиться субботник, сможет предложить каждый житель города. Одной из основных локаций субботника в этом году станет городской парк «Харинка».
Со стороны мэрии для проведения уборки всем желающим будет предоставлен инвентарь: грабли, лопаты, мешки для мусора и перчатки. По заявкам, заблаговременно поступившим в управление благоустройства, после субботника будет организован вывоз мешков с мусором.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости по теме — 4
05.04.2018, 16:25
3349 8
Назначена дата общегородского субботника в Иванове
18.04.2018, 11:49
4509 1
В Иванове заявить об участии в субботнике необходимо за 3-5 дней
21.04.2018, 13:52
8445 4
В Иванове на субботник вышли боксеры
Спортсмены убирали мусор на набережной Уводи
24.04.2018, 17:20
4443 0
В Иванове провели субботник в дендрологическом саду
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации