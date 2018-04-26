Беременная пассажирка начала рожать сразу после попадания в ДТП

Автоавария произошла 25 апреля на улице Фрунзе областного центра. 30-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Иваново-Фурманов», врезался в остановившийся впереди перед пешеходным переходом автомобиль «Лада Ларгус». Тот в свою очередь от удара проехал вперед и совершил наезд на стоящий впереди «Форд Экоспорт».
В результате ДТП у 34-летней беременной пассажирки «Лады» начались схватки, ее увезли в НИИ материнства и детства на экстренные роды.
Среди пострадавших также – три пассажира автобуса:
- 63-летняя женщина с ушибами тела доставлена в больницу;
- 21-летняя девушка с травмами головы, переломом костей носа доставлена в больницу;
55-летняя женщина с повреждением коронки верхнего зуба обратилась в травмпункт.
«В отношении водителя автобуса составлен административный материал. По факту ДТП возбуждено административное расследование», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Фото: УМВД