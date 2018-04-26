Регоператор по обращению с ТКО предоставит бункеры для субботников в Иванове

Масштабная уборка в Иванове пройдёт с четверга по воскресенье. Первыми на субботники выйдут управляющие компании, а в выходные к ним присоединятся и жители.
В воскресенье, 29 апреля, будет наведен порядок в парках и на улицах, общественных и придомовых территориях. Бункеры и пакеты для сбора мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО.
«По просьбе администрации города для проведения общегородского субботника мы выделим 10 бункеров для мусора. Каждый из них вмещает до двух тонн отходов, - рассказала руководитель предприятия Надежда Гришина. - Кроме того, к нам обращаются ТОСы, уличкомы и просто активные граждане, которые проводят уборку в своих дворах. По заявке мы можем предоставить им наши оранжевые пакеты для мусора, которые мы после и вывезем».
Традиционно в Иванове в субботниках принимают участие несколько тысяч горожан – ученики и студенты, сотрудники различных предприятий, представители общественных организаций. Места для уборки определяли сами ивановцы – для этого была создана специальная электронная карта. Одной из основных площадок субботника в этом году станет парк «Харинка», где пройдёт экологический квест «Чистые игры».