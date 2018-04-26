Дорожный ремонт в Иванове: планы на 26 апреля

По информации городского управления благоустройства, 26 апреля в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна на улицах Спортивная (восстановление искусственной дорожной неровности) и Подгорная, а также на съездах по проспектам Ленина и Шереметевскому, на перекрестке улиц Музыкальная и Люлина.
Профилирование дорог автогрейдером пройдет на улицах Каравайковой (от улицы Окуловой до 10-го Проезда), Типографской (от улицы 2-й Запрудной до улицы 4-й Газетной), 7-й Южной и в переулке Чапаева.