Система теплоснабжения Иванова переведена на летний режим работы

Сегодня, 26 апреля, филиал «Т Плюс» перевел систему теплоснабжения областного центра на летний режим работы. Это связано с завершением отопительного сезона в Иванове. Соответствующее постановление подписано в ивановской мэрии в связи с установившейся среднесуточной температурой выше +8С̊.
«Завершившийся осенне-зимний период пройден без серьезных сбоев в теплоснабжении города. Такого результата удалось достичь во многом благодаря успешно проведенной ремонтной кампании. В нынешнем году мы намерены не только качественно подготовить все объекты к следующему отопительному сезону, но и выполнить работы максимально быстро для того, чтобы снизить срок отключения горячего водоснабжения, – отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев. – Напомню, на предстоящую ремонтную кампанию запланированы инвестиции в объеме более 300 млн рублей».
Подготовка системы теплоснабжения Иванова к следующему зимнему периоду начнется уже в мае, сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс».