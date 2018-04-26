«Ночь в филармонии» предоставит ивановцам возможность спеть со звездой

4 мая с 20.00 до 22.00 в Ивановской государственной филармонии во второй раз пройдёт акция «Ночь в филармонии».
Организаторы обещают, что программа мероприятия будет насыщенной, яркой и интересной. Участников акции ожидают выступления любимых коллективов и артистов филармонии - ансамбля духовной музыки «Светилен», духового оркестра Ивановского музыкального колледжа, танцевального спортивного клуба «Радуга».В неожиданном амплуа выступит заслуженная артистка Российской Федерации Надежда Лукашевич, она представит свою сольную программу. Зрителей ждут многочисленные сюрпризы, одним из которых станет возможность «спеть со звездой».