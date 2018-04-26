В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»

27 апреля на базе Ивановского детского дома «Звездный» состоится областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» воспитанников организаций для детей-сирот.
Свои новые коллекции представят коллективы из 9 организаций для детей-сирот. В текущем году конкурс посвящен 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. В рамках фестиваля учреждена специальная номинация «Лучшая коллекция из тканей, традиционных для Ивановской области».
Оценивать коллекции одежды будут сотрудники Ивановского колледжа легкой промышленности и Шуйского многопрофильного колледжа.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.