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В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»

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В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»
Свои коллекции одежды представят коллективы из организаций для детей-сирот
26.04.2018, 11:47
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27 апреля на базе Ивановского детского дома «Звездный» состоится областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» воспитанников организаций для детей-сирот.

Свои новые коллекции представят коллективы из 9 организаций для детей-сирот. В текущем году конкурс посвящен 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. В рамках фестиваля учреждена специальная номинация «Лучшая коллекция из тканей, традиционных для Ивановской области».

Оценивать коллекции одежды будут сотрудники Ивановского колледжа легкой промышленности и Шуйского многопрофильного колледжа.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

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