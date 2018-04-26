9 Мая в Иванове: план праздничных мероприятий

9 мая праздничные мероприятия начнутся в Иванове в 08.30 с возложения венков к памятникам Воину-освободителю и памятнику Скорбящей Матери на воинских захоронениях в м. Балино. В это же время состоится возложение цветов на воинском захоронении в м. Соснево.

В 09.00 будут возложены цветы к памятнику Георгию Победоносцу на площади Победы и памятнику полку «Нормандия-Неман» на улице Лежневской.

С 09.30 начнется сбор ветеранов и гостей на площадке у Памятника Героям фронта и тыла.

В 10.00 состоится торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и военный парад у памятника Героям фронта и тыла. По окончании парада гостей ожидают показательные выступления курсантов института МЧС и спортсменов-парашютистов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участники торжественного мероприятия возложат цветы к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата.

С 11.45 для жителей и гостей города на противоположной стороне от Памятника Героям фронта и тыла на берегу реки Уводь откроет работу полевая кухня.

На площади Победы, а также у торговых центров «Тополь» и «Ясень» в этот праздничный день будет организована выставка военной техники. В 13.00 на площади Победы прозвучит Военный вальс.

В 14.00 начнется построение колонны «Бессмертного полка» у памятника Героям фронта и тыла. Колонна будет двигаться по Шереметевскому проспекту через площадь Революции и закончит свое движение на площади Пушкина.

В этом году в День Победы для участников шествия «Бессмертный полк» и всех ивановцев на площади Пушкина пройдет акция «Народная Победа», которая стартует в 15.30. На площади развернут интерактивные площадки, где будут работать выставки военной техники и ретроавтомобилей, состоятся показательные выступления роты Почетного караула академии МЧС и разведчиков-десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Каждый желающий сможет принять участие в конкурсах на лучшее исполнение песен военных лет и чтении стихов.

В академии МЧС в 21.00 состоится праздничный концерт и фейерверк.

Вечером праздничное гулянье на площади Пушкина продолжится концертом (с 20.00) и завершится фейерверком в 22.00.