В ивановском зоопарке в семействе даурских журавлей пополнение

Птенец появился на свет в начале этой недели. Ему всего три дня. Он вышел из гнезда и сейчас всем посетителям зоологического парка можно рассмотреть птенца более внимательно. Он ходит за своей мамой, а самец заботливо охраняет свою семью от зевак в вольере. Отметим, это не первое потомство у этой семейной пары, которая живет в ивановском зоопарке более 7 лет. Каждый год у них рождаются малыши. В дальнейшем, как птенец подрастет, его отдадут в другой зоопарк. Ивановский зоологический парк входит в программу по разведению и возвращению в природу редких видов журавлей. Сейчас в зоологическом парке, кроме даурских, живут японские журавли, а также знаменитые "путинские" стерхи.



Самка даурского журавля обычно откладывает два яйца (реже одно) в середине апреля – середине мая. Если по какой-то причине первая кладка погибла, самка способна отложить яйца повторно. Инкубационный период длится месяц. Птенцы становятся на крыло через два с половиной месяца.

Даурский журавль находится под угрозой вымирания и включен в списки Международной красной книги и Красной книги России, а также находится под запретом международной торговли (список CITES). Хотя за последние годы наметилась тенденция к увеличению популяции этих птиц в некоторых регионах, на территории России и Китая их численность постепенно снижается. Основным фактором риска для этого вида является осушение пригодных для гнездовий заболоченных территорий в результате хозяйственной деятельности человека, освоение земель под сельскохозяйственные нужды, мелиорация, строительство дамб, лесные пожары и беспокойство, вызванное присутствием человека.