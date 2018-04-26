Станиславу Воскресенскому предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

Трудовой коллектив завода "Автокран" поддержал бригадира слесарей-электромонтажников сборочного цеха. Михаил Нечаев выступил с предложением к временно исполняющему обязанности главы Ивановской области Станиславу Воскресенскому выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре этого года. Инициатива автокрановцев вполне объяснима, поскольку именно нынешний глава региона не просто обратился к руководству предприятия с предложением погасить долги по зарплате, но лично курировал проблему до полного ее разрешения.