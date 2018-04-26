Царский крестный ход проходит через Ивановскую область

Крестный ход к 100-летию страстотерпческого подвига царской семьи, посвящённый защите семейных ценностей и жизни детей до рождения «За жизнь и семью - 2018» начался 15 марта в Царском селе. За 4 месяца богомольцы преодолеют порядка 2700 километров, пройдя через 98 населенных пунктов страны. Завершится событие на Ганиной Яме (Екатеринбург), куда участники планируют прибыть 17 июля 2018 года.

Царский крестный ход пройдет и через Ивановскую область. Точнее, уже проходит, начиная с 24 апреля. Богомольцы побывают в Шуйском, Палехском, Тейковском, Лежневском, Ильинском, Пестяковском, Верхнеландеховском районах.

В Шую крестный ход прибудет 30 апреля. В связи с этим в райцентре пройдет ряд мероприятий. В одном из храмов города планируется служение покаянного молебна о грехе абортов с зажжением 2300 свечей (такое количество абортов совершается в России ежедневно). Специально для этого из Москвы в Шую привезут крест 6 на 6 метров. В шуйском роддоме беременным вручат гуманитарную помощь (наборы для новорожденных), установят стенды по профилактике абортов. На оградах храмов города разместят социальную рекламу в защиту жизни детей до рождения. Будет проведен круглый стол по теме защиты семьи, материнства и детства с участием руководителей центров помощи беременным в кризисной ситуации Ивановской и соседних областей.