Полицейская погоня в Иванове за автомобилем с цыганами попала на видео

Вчера ивановцы стали свидетелями полицейской погони. Экипаж ППС преследовал автомобиль, похожий по ориентировке на тот, на котором скрылись подозреваемые в совершении преступления – мошенничества в отношении пенсионерки. Погоня в целом длилась недолго и в конце концов сотрудники патрульно-постовой службы задержали преследуемую легковушку. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в машине находились лица цыганской национальности. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Единственное, что осталось пока невыясненным - что это за люди в штатском, которые также преследовали удирающих на машине цыган.