Ивановцы почтили память жертв радиационных катастроф

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Сегодня в областном центре, по сложившейся традиции, на митинг у памятной стелы в сквере у ИГХТУ собрались ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветераны подразделений особого риска. К памятной стеле участники митинга возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, день памяти жертв радиационных катастроф учрежден после техногенной катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. В числе участников ликвидации последствий радиационной аварии числятся более 2 350 ивановцев. Почти все они подверглись серьезному воздействию радиации. Сейчас в Иванове проживает 365 человек, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС и других техногенных катастроф, среди них 343 человека - участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986-1990 годы), шестеро – аварии на производственном объединении «Маяк» (1957-1961 годы), трое – участники событий на Семипалатинском полигоне (1949 год).