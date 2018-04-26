Лента новостей

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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный

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Ивановский зоопарк будет работать без выходных

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Ивановцы почтили память жертв радиационных катастроф

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Полицейская погоня в Иванове за автомобилем с цыганами попала на видео

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Царский крестный ход проходит через Ивановскую область

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Станиславу Воскресенскому предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

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9 Мая в Иванове: план праздничных мероприятий

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В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»

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Глава Иванова Владимир Шарыпов отчитался о работе за год

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Главный корпус ИвГУ эвакуировали

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«Ночь в филармонии» предоставит ивановцам возможность спеть со звездой

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Система теплоснабжения Иванова переведена на летний режим работы

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Ивановские коммунисты зовут на первомайскую демонстрацию

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 26 апреля

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Регоператор по обращению с ТКО предоставит бункеры для субботников в Иванове

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Беременная пассажирка начала рожать сразу после попадания в ДТП

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Путин и Воскресенский: ВИДЕО встречи

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Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм

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Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями

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Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"

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Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле

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Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали

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От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров

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Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове

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В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии

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Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие

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Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский

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История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»

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В Ивановской области произошел лесной пожар

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В Иванове начали обновлять дорожную разметку

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В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

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«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку

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В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями

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В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами

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Волонтеры из Иванова стали послами Победы

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Впервые участников «Бессмертного полка» в Иванове будет досматривать полиция

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Спортплощадка, под которой проходит высоковольтный кабель, была установлена еще в 1996 году

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Выпускников области ждут на онлайн-консультации по литературе

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К вечеру в Ивановской области ожидается гроза и сильный ветер

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В Иванове собираются снести ветхие дома на улице Генерала Хлебникова

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В Ивановской области поймали рыбака-браконьера

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Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ

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Ивановские студенты смогут начать карьеру уже завтра

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В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля

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В Иванове 12-летний велосипедист столкнулся во дворе дома с автомобилем

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 апреля

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Два представителя Ивановской области награждены премией ЦФО в области литературы и искусства

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Ивановскому МУП «САЖХ» требуются новые сотрудники

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Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль в Иванове

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Будущее ивановского политеха, медведи с неуравновешенной психикой и фантастическая скорость «Почты России»