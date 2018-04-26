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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный

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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный
Пострадала пассажирка
26.04.2018, 14:18
620 0
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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный

ДТП случилось сегодня днем на пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Лежневской областного центра. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» начал проезжать перекресток на красный, поворачивая с проспекта налево в сторону аэропорта. В этот момент со стороны автовокзала на зеленый сигнал светофора по Лежневской по прямой двигался автомобиль «ВАЗ-2114». В результате машины столкнулись, после чего «Лада Ларгус» опрокинулась на крышу.

По предварительным данным, которые нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114», получив ушибы. Сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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