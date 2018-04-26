Кинешма готовится к приему первых туристов

Первый теплоход волжский город примет уже в это воскресенье, 29 апреля. К причальной стенке пришвартуется теплоход «Алдан» из Нижнего Новгорода.
Управление благоустройства сейчас активно готовится к приему туристов. Специалисты приводят в порядок набережную: красят ограждения, бордюры, урны. На здание бывшего речного вокзала сегодня днем вернули вывеску с названием города.
Местные предприниматели начали благоустраивать входы своих заведений и магазинов. Открылись торговые павильоны кинешемских ремесленников и производителей Ивановского края.
Подробный репортаж о подготовке Кинешмы к туристическому сезону и миллионах, за которые город будет бороться на федеральном уровне, смотрите в эту субботу в программе «Губерния. ИТОГИ».