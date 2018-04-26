Точечная застройка на улице Ташкентской в Иванове не удалась

Точечной застройки на улице Ташкентской в Иванове не будет. Жители окрестных домов на публичных слушаниях выступили против возведения многоэтажки, и чиновники к ним прислушались.

Речь идет о земельном участке за домом 85-Д. Полгода назад один из застройщиков представил в мэрию проект, предложил возвести многоквартирный дом. Сейчас здесь пустырь, по которому проходит пешеходная тропинка. На публичных слушаниях в мэрии активисты выступили против застройки участка. Чиновники к ним прислушались, в том числе и по объективным причинам.

«Застройщик всего лишь прорабатывал возможность строительства на данном участке многоквартирного жилого дома. Проект планировки показал, что построить дом фактически невозможно. Данная территория была обследована и включена в качестве дворовых территорий, которые подлежат благоустройству», - прокомментировал ситуацию IvanovoNews начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации г. Иваново Павел Соколов.

В план благоустройства по программе комфортная городская среда в этом году территория не вошла. У жителей есть возможность внести ее на будущий год. Если желающие застроить участок появятся, о публичных слушаниях сообщат на сайте городской администрации, а также направят информацию в управляющие компании.