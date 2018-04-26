Берегись автомобиля по-ивановски, секреты азербайджанской кухни и откуда такие долги у «Ивгортеплоэнерго»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Берегись автомобиля! История о том, как нехорошо брать чужое, особенно автомобиль.
- Кулинарные секреты азербайджанской кухни. Старинный рецепт вкуснейшего блюда.
- Откуда такие долги у «Ивгортеплоэнерго» и кто в этом виноват – жители, управляющие компании или плохая организация бизнеса?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.