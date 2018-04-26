Станиславу Воскресенскому предложили создать в регионе школу-интернат для одаренных детей

Сегодня, 26 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Глава региона пообщался с ребятами и вручил учащимся заслуженные награды.

Школьники смогли задать врио губернатора интересующие их вопросы. Учащихся интересовали перспективы развития региона на долгосрочную перспективу, вопросы трудоустройства и развития бизнеса в Ивановской области. Станислав Воскресенский отметил, что у региона большие перспективы в развитии текстильной промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что в настоящее время в области выстраивается эффективная система поддержки предпринимательства. Глава региона пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и самим создавать свои истории успеха. Он также призвал школьников, которые планируют продолжить обучение в других регионах, после окончания вузов возвращаться работать в Ивановскую область.

В ходе встречи учащиеся озвучили свои предложения об организации в Ивановской области площадок для интеграции и развития одаренной молодежи. Так, ученик лицея №33 Сергей Антоневич предложил создать в Ивановской области многопрофильную школу-интернат для одаренных детей. Глава региона пообещал изучить опыт других регионов и рассмотреть возможность создания такого центра в Иванове.

В рамках мероприятия Станислав Воскресенский вручил школьникам грамоты победителей региональных олимпиад и сертификаты на приобретение электронного оборудования.

Напомним, в этом учебном году олимпиада школьников объединила почти 40 тысяч учащихся Ивановской области. Участниками регионального этапа стали более тысячи школьников, призерами - 172 человека, победителями - 39 учащихся из 11 муниципалитетов.

В настоящее время проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. По результатам финальных интеллектуальных состязаний учащиеся Ивановской области успешно выступили на всероссийской олимпиаде и завоевали 5 призовых мест: по астрономии, литературе, мировой художественной культуре, химии и экологии. В число призеров олимпиады по астрономии вошел ученик лицея №67 г. Иваново Денис Морозов, олимпиады по химии - ученик средней школы №26 г. Иваново Александр Постников, олимпиады по литературе - ученица гимназии №30 г. Иваново Анна Носова, олимпиады по искусству (МХК) - ученица частного общеобразовательного учреждения «Гармония» Нана Мкртчян, олимпиады по экологии - учащийся лицея №67 г. Иваново Данила Семенов. Все ребята получили дипломы, дающие право поступления без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады.

Добавим, что по итогам конкурсных мероприятий этого учебного года региональный банк данных одаренных детей насчитывает 1690 учащихся общеобразовательных учреждений - победителей и призеров всероссийских конкурсов.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

Фото: Дмитрий Рыжаков