В Иванове прошел городской смотр-конкурс строя и песни

Сегодня на Аллее Славы областного центра прошел городской смотр-конкурс строя и песни «Равнение на мужество», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята готовились к проведению Дня Победы.
В конкурсе принимали участие 8 команд из числа учащихся школ города и обучающихся военно-патриотических клубов и объединений. В каждой команде выступали 13 участников, среди которых обязательно присутствовали девочки.
Во время конкурса военно-патриотические отряды продемонстрировали свои умения членам компетентного жюри, в состав которого вошли представители ДОСААФ, военного комиссариата и штаба местного отделения «Юнармии». Дети слаженно выполняли команды командиров, отрабатывали строевые приемы, докладывали рапорт, озвучивали название отряда и девиз, исполняли строевые песни.
Главной наградой для юных патриотов станет возможность принять участие в параде в честь ознаменования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который традиционно пройдет в Иванове 9 мая.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново