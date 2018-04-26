Ивановская команда впервые вышла в финал Чемпионата России по интеллектуальным играм среди школьников

С 30 апреля по 1 мая в Санкт-Петербург пройдёт Чемпионат России по интеллектуальным играм среди школьников. В соревнованиях примет участие 70 лучших команд из более 30 регионов РФ. Турнир организован Международной ассоциацией клубов интеллектуальных игр, возглавляет которую известный «телезнаток» Андрей Козлов.
Команда города Иваново «Флагман» впервые вышла в финал такого соревнования. Этому предшествовала упорная многоэтапная борьба в течение 6 месяцев. По итогам двух синхронных турниров ивановская команда «Флагман» заняла 10-е (из более чем 350 команд) и 21-е (из более чем 450 команд) места.
27 апреля в администрации областного центра состоится встреча участников команды с руководством Фонда содействия развитию города Иваново, на которой обсудят перспективы развития ивановской команды. Участникам будет вручена сувенирная продукция, изготовленная специально для турнира.