Самая многочисленная команда в соревнованиях по сбору мусора в Иванове получит приз

Как мы сообщали ранее, 29 апреля в ивановском парке «Харинка» пройдет экологический квест «Чистые игры». Это федеральный проект, в рамках которого проводятся командные соревнования по сбору и сортировке мусора.
Принять участие в «Чистых играх» могут все желающие – для этого достаточно зарегистрироваться на странице Игр в соцсети «ВКонтакте». Самая массовая команда получит приз от регионального оператора по обращению с ТКО Ивановской области. Об этом сообщила руководитель предприятия Надежда Гришина.