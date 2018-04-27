Работы мастеров Ивановской области представили на выставке в Венгрии

16 апреля в выставочном зале Российского центра науки и культуры в Будапеште начала свою работу выставка «Русские художественные промыслы», подготовленная ассоциацией «Художественные промыслы России в профессиональных учебных заведениях».

В экспозиции представлены работы представителей Ивановской области - учащихся и преподавателей Палехского, Холуйского художественных училищ, мастеров Южского дома ремёсел, а также Богородского, Вологодского, Гжельского, Ломоносовского, Мстёрского, Сергиево-Посадского, Торжокского, Федоскинского училищ.

Среди представленных работ - лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка, изделия с народной росписью по дереву, традиционные народные куклы, лоскутное шитьё, хохломская роспись, ростовская финифть, богородская резьба, жостовские подносы и другие художественные промыслы России.

В рамках открытия директор Южского Дома ремёсел Михаил Печкин провёл для всех желающих мастер-класс по миниатюрной живописи.

Основными посетителями выставки являются учащиеся венгерских гимназий, изучающие русский язык, слушатели курсов при Российском центре науки и культуры, соотечественники, проживающие в Венгрии.