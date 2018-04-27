27 апреля в Ивановском доме национальностей пройдет праздник киргизской культуры. Организатором мероприятия выступает Ивановская общественная организация «Кыргызский конгресс «Булак».
В программе праздника:
- выставка предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства киргизского народа;
- концерт творческих коллективов киргизских диаспор Ивановской области и соседних регионов;
- знаменитый киргизский танец «Кара жорго» («Черный иноходец») в исполнении нового состава Ансамбля киргизского танца «Тулпар» (Иваново);
- дегустация блюд национальной кухни;
- игра «Тамашоу».
Начало праздника - в 17.00.