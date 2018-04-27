Средний чек в ивановских ресторанах вырос

Городской информационный сервис 2ГИС выяснил, как изменился средний чек в ресторанах, а также зафиксировал рост количества заведений в этом сегменте.

В 2017 году средний чек в ивановских ресторанах увеличился на 50% по сравнению с данными 2016 года. В марте прошлого года стоимость салата или закуски вместе с основным блюдом и безалкогольным напитком составляла 450 рублей, а в марте 2016 — 295.

В 2018 году средний чек увеличился на 14,4% и составил 515 руб.

Для сравнения: в Ярославле средний чек уменьшился в 2018 году на 1,17%, хотя ранее также был зафиксирован рост суммы на 6,41% в 2017 году.

Однако растёт не только средний чек ресторанов, но и само число заведений в городе. В 2018 году количество ресторанов увеличилась на 5,35% — на 1 марта 2018 года в Иванове зафиксировано 197 заведений общественного питания, в то время как в 2017 году их было 187.