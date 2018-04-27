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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

Лента новостей
27.04.2018, 11:24
50 0
Момент ДТП с перевернувшейся на ивановском перекрестке машиной попал на видео
27.04.2018, 10:56
150 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни
27.04.2018, 10:49
394 0
Средний чек в ивановских ресторанах вырос
27.04.2018, 10:34
303 0
В Ивановском доме национальностей пройдет праздник киргизской культуры
27.04.2018, 10:25
192 1
Работы мастеров Ивановской области представили на выставке в Венгрии
27.04.2018, 10:12
286 0
Самая многочисленная команда в соревнованиях по сбору мусора в Иванове получит приз
27.04.2018, 10:06
277 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 27 апреля
26.04.2018, 18:12
546 0
Ивановская команда впервые вышла в финал Чемпионата России по интеллектуальным играм среди школьников
26.04.2018, 17:48
658 0
В Иванове прошел городской смотр-конкурс строя и песни
26.04.2018, 17:36
1096 0
Станиславу Воскресенскому предложили создать в регионе школу-интернат для одаренных детей
26.04.2018, 17:26
1094 0
Берегись автомобиля по-ивановски, секреты азербайджанской кухни и откуда такие долги у «Ивгортеплоэнерго»
26.04.2018, 17:08
2612 8
Точечная застройка на улице Ташкентской в Иванове не удалась
26.04.2018, 17:00
2447 0
Кинешма готовится к приему первых туристов
26.04.2018, 16:50
1276 0
В ивановском зоопарке в семействе даурских журавлей пополнение
26.04.2018, 16:28
4357 0
В Иванове школьник, играя на сцене Отелло, проткнул себя ножом
26.04.2018, 14:18
6216 1
В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный
26.04.2018, 14:17
4203 1
Ивановский зоопарк будет работать без выходных
26.04.2018, 14:06
1817 1
Ивановцы почтили память жертв радиационных катастроф
26.04.2018, 13:45
6767 0
Полицейская погоня в Иванове за автомобилем с цыганами попала на видео
26.04.2018, 13:23
6189 0
Царский крестный ход проходит через Ивановскую область
26.04.2018, 12:44
4468 12
Станиславу Воскресенскому предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора
26.04.2018, 11:54
4469 0
9 Мая в Иванове: план праздничных мероприятий
26.04.2018, 11:47
2556 0
В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»
26.04.2018, 11:17
2728 21
Глава Иванова Владимир Шарыпов отчитался о работе за год
26.04.2018, 10:49
3573 0
Главный корпус ИвГУ эвакуировали
26.04.2018, 10:41
2526 0
«Ночь в филармонии» предоставит ивановцам возможность спеть со звездой
26.04.2018, 10:28
3112 2
Система теплоснабжения Иванова переведена на летний режим работы
26.04.2018, 10:20
2370 0
Ивановские коммунисты зовут на первомайскую демонстрацию
26.04.2018, 10:07
1137 1
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 26 апреля
26.04.2018, 10:02
1113 0
Регоператор по обращению с ТКО предоставит бункеры для субботников в Иванове
26.04.2018, 09:47
5159 0
Беременная пассажирка начала рожать сразу после попадания в ДТП
25.04.2018, 23:00
5863 4
Путин и Воскресенский: ВИДЕО встречи
25.04.2018, 21:45
4079 1
Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм
25.04.2018, 21:09
3033 22
Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями
25.04.2018, 19:41
4012 4
Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"
25.04.2018, 18:48
5543 2
Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле
25.04.2018, 17:41
3788 0
Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали
25.04.2018, 17:35
5489 7
От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров
25.04.2018, 17:10
7565 5
Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове
25.04.2018, 16:24
3997 0
В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии
25.04.2018, 16:16
1852 0
Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие
25.04.2018, 16:13
3306 9
Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский
25.04.2018, 16:04
2385 0
История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»
25.04.2018, 15:55
1931 0
В Ивановской области произошел лесной пожар
25.04.2018, 15:36
1817 4
В Иванове начали обновлять дорожную разметку
25.04.2018, 15:29
3388 1
В майские праздники в Иванове будет ограничена продажа алкоголя
25.04.2018, 15:07
7627 5
«В Иванове смертность на уровне африканских стран»: департаменту здравоохранения устроили выволочку
25.04.2018, 14:42
4747 1
В Иванове открылся клуб для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями
25.04.2018, 14:36
2598 4
В Кохме задержана автомобилистка, ездившая с купленными в Москве правами
25.04.2018, 13:58
1891 0
Волонтеры из Иванова стали послами Победы
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни
27.04.2018, 10:56
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28 апреля

10.00 – в конноспортивном манеже ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41) стартует Первенство города Иваново по конному спорту.

12.00 - Международный фестиваль уличных видов танца «Famili battle» в клубе «Айсберг» (проспект Ленина, д. 84).

15.00 - в ЦКиО (проспект Ленина, д. 114) торжественное открытие XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица».

15.00 - заседание литературного объединения «Снегири» в ЦГБ им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, д. 37).

15.30 - Первенство города по легкой атлетике среди ДЮСШ в легкоатлетическом манеже ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д. 34).

 

29 апреля

10.00 – соревнования на Первенство города по конному спорту в конноспортивном манеже ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41).

10.00 - Первенство города по легкой атлетике среди ДЮСШ в легкоатлетическом манеже ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д. 34).

13.00 - Экологический квест «Чистые игры» (Парк «Харинка»).

 

30 апреля

12.00 4-й межрегиональный вело-фестиваль «Высота 2018» пройдет на стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д. 49).

 

1 мая

10.00 – на площади Пушкина состоится митинг-концерт, посвященный празднику весны и труда (площадь Пушкина, д. 2).

10.00 - праздничное шествие в честь 85-летнего юбилея основания Ивановского Интердома имени Е.Д. Стасовой (Шереметевский проспект, д. 82А - мемориал Героям фронта и тыла).

10.45 – стартует легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце», посвященный 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

11.45 - 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

12.00 – в парке им. Революции 1905 года состоится праздничный концерт «Праздник весны и труда».

13.00 – в парке «Харинка» начнутся народные гуляния «Праздник Весны, Любви и Радости», посвященные открытию летнего сезона.

13.00 - концертная программа, посвященная празднику 1 Мая «Весна в веснушках», начнется в парке им. В.Я. Степанова.

14.00 – на бульваре Кокуй будет дан старт праздничному велопробегу (пл. Кокуй, ул. Крутицкая, проспект Ленина, пл. Пушкина, проспект Ленина, ул. Карла Маркса, Шереметевский проспект, ул. 10 Августа, ул. Крутицкая, пл. Кокуй).

 

2 мая

11.00 - Торжественное мероприятие «Адрес детства – Интердом», посвященное 85-летию ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» состоится-во Дворце искусств (пл. Пушкина, д. 2).

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