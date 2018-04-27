Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

28 апреля
10.00 – в конноспортивном манеже ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41) стартует Первенство города Иваново по конному спорту.
12.00 - Международный фестиваль уличных видов танца «Famili battle» в клубе «Айсберг» (проспект Ленина, д. 84).
15.00 - в ЦКиО (проспект Ленина, д. 114) торжественное открытие XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица».
15.00 - заседание литературного объединения «Снегири» в ЦГБ им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, д. 37).
15.30 - Первенство города по легкой атлетике среди ДЮСШ в легкоатлетическом манеже ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д. 34).
29 апреля
10.00 – соревнования на Первенство города по конному спорту в конноспортивном манеже ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41).
10.00 - Первенство города по легкой атлетике среди ДЮСШ в легкоатлетическом манеже ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д. 34).
13.00 - Экологический квест «Чистые игры» (Парк «Харинка»).
30 апреля
12.00 4-й межрегиональный вело-фестиваль «Высота 2018» пройдет на стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д. 49).
1 мая
10.00 – на площади Пушкина состоится митинг-концерт, посвященный празднику весны и труда (площадь Пушкина, д. 2).
10.00 - праздничное шествие в честь 85-летнего юбилея основания Ивановского Интердома имени Е.Д. Стасовой (Шереметевский проспект, д. 82А - мемориал Героям фронта и тыла).
10.45 – стартует легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце», посвященный 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).
11.45 - 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).
12.00 – в парке им. Революции 1905 года состоится праздничный концерт «Праздник весны и труда».
13.00 – в парке «Харинка» начнутся народные гуляния «Праздник Весны, Любви и Радости», посвященные открытию летнего сезона.
13.00 - концертная программа, посвященная празднику 1 Мая «Весна в веснушках», начнется в парке им. В.Я. Степанова.
14.00 – на бульваре Кокуй будет дан старт праздничному велопробегу (пл. Кокуй, ул. Крутицкая, проспект Ленина, пл. Пушкина, проспект Ленина, ул. Карла Маркса, Шереметевский проспект, ул. 10 Августа, ул. Крутицкая, пл. Кокуй).
2 мая
11.00 - Торжественное мероприятие «Адрес детства – Интердом», посвященное 85-летию ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» состоится-во Дворце искусств (пл. Пушкина, д. 2).