Момент ДТП с перевернувшейся на ивановском перекрестке машиной попал на видео

В распоряжении нашей редакции оказалось видео, на котором зафиксировано вчерашнее ДТП на перекрестке улицы Лежневской и проспекта Текстильщиков областного центра.
Напомним, 40-летний водитель «Лады Ларгус», проезжая перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21140», после чего «Ларгус» перевернулся.
В результате ДТП пассажирка «четырнадцатой», 32-летняя женщина, с ушибами головы и голени была доставлена больницу.
На водителя автомобиля «Лада-Ларгус» инспекторы ГИБДД составили административный материал. По факту автоаварии возбуждено дело об административном правонарушении.
Видео предоставлено пресс-службой УМВД по Ивановской области