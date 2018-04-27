Ивановскую область посетит глава МЧС России

28 апреля Глава МЧС России посетит с рабочим визитом Ивановскую область. В аэропорту «Иваново-Южный» Владимир Пучков проведет смотр сил и средств Ивановской областной подсистемы РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС и происшествий, вызванных природными пожарами, и городка жизнеобеспечения.
Затем министр торжественно откроет пожарно-спасательную часть № 5 ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области», наградит личный состав части, вручит новые образцы техники, а также ознакомится с бытом и благоустройством личного состава;
Также Владимир Пучков посетит Ивановскую пожарно-спасательную академию. Здесь он примет участие в возложении цветов к мемориалу в честь погибших выпускников академии, а также ознакомится с учебно-материальной базой.
Конечным итогом визита главы МЧС России станет посещение Центра обработки вызовов-112 Ивановской области.