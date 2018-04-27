Лента новостей

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В Иванове приводят в порядок спортплощадки

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В Гаврилово-Посадском районе планируют создать крупнейшее сельскохозяйственное предприятие

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От трассы Иваново-Ярославль до новоталицкого кладбища закроют автодвижение

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В Лежневе откроют 14 новых памятников воинам-красноармейцам

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В ИвГУ открываются бесплатные курсы для предпринимателей

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Ивановскую область посетит глава МЧС России

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Момент ДТП с перевернувшейся на ивановском перекрестке машиной попал на видео

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

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Средний чек в ивановских ресторанах вырос

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В Ивановском доме национальностей пройдет праздник киргизской культуры

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Работы мастеров Ивановской области представили на выставке в Венгрии

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Самая многочисленная команда в соревнованиях по сбору мусора в Иванове получит приз

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 27 апреля

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Ивановская команда впервые вышла в финал Чемпионата России по интеллектуальным играм среди школьников

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В Иванове прошел городской смотр-конкурс строя и песни

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Станиславу Воскресенскому предложили создать в регионе школу-интернат для одаренных детей

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Берегись автомобиля по-ивановски, секреты азербайджанской кухни и откуда такие долги у «Ивгортеплоэнерго»

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Точечная застройка на улице Ташкентской в Иванове не удалась

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Кинешма готовится к приему первых туристов

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В ивановском зоопарке в семействе даурских журавлей пополнение

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В Иванове школьник, играя на сцене Отелло, проткнул себя ножом

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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный

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Ивановский зоопарк будет работать без выходных

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Ивановцы почтили память жертв радиационных катастроф

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Полицейская погоня в Иванове за автомобилем с цыганами попала на видео

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Царский крестный ход проходит через Ивановскую область

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Станиславу Воскресенскому предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

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9 Мая в Иванове: план праздничных мероприятий

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В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»

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Глава Иванова Владимир Шарыпов отчитался о работе за год

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Главный корпус ИвГУ эвакуировали

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«Ночь в филармонии» предоставит ивановцам возможность спеть со звездой

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Система теплоснабжения Иванова переведена на летний режим работы

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Ивановские коммунисты зовут на первомайскую демонстрацию

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 26 апреля

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Регоператор по обращению с ТКО предоставит бункеры для субботников в Иванове

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Беременная пассажирка начала рожать сразу после попадания в ДТП

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Путин и Воскресенский: ВИДЕО встречи

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Три билборда на проспекте Ленина в Иванове пародируют голливудский фильм

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Митинг Навального 5 мая в Иванове запрещен властями

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Нижегородский губернатор на встрече с Путиным: "Это наш совместный проект с Ивановской областью"

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Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле

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Самую плохую дорогу в Южском районе подсыпали

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От ивановского судьи потребовали уйти в отставку из-за того, что за 8 лет она вынесла 7 оправдательных приговоров

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Названа дата окончания отопительного сезона в Иванове

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В Иванове пройдет фитнес-фестиваль, посвященный столетнему юбилею губернии

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Ивановский колледж культуры торжественно отметит свое 70-летие

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Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский

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История о хмельной браваде и женском благородстве, Иван Грозный в Шуе и «Бессмертный полк-2018»

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В Ивановской области произошел лесной пожар