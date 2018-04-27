В ИвГУ открываются бесплатные курсы для предпринимателей

Ивановский государственный университет совместно с администрацией областного центра объявляет набор слушателей на курсы дополнительного образования по темам «Инвестиции в свой бизнес - как привлечь и эффективно использовать» и «Маркетинг в предпринимательской деятельности». Обучение будет проходить в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иваново» на бесплатной основе.

В ходе занятий слушатели узнают, как прогнозировать и измерять спрос на рынке, что такое матрицы BCG и McKinsey, как правильно разработать и внедрить в свое дело успешную маркетинговую стратегию, где взять средства для открытия или расширения предприятия, как минимизировать риски в бизнесе и многое другое.

Занятия будут вести как преподаватели экономического факультета ИвГУ, так и бизнес-практики, готовые раскрыть секреты собственного успеха. Обучение по обеим программам будет организовано в два этапа – мае и июне – и завершится вручением удостоверений о повышении квалификации Ивановского госуниверситета.

Записаться на курсы можно по телефонам: 30-08-01 или 8-962-155-82-61.