В Лежневе откроют 14 новых памятников воинам-красноармейцам

Вчера состоялось очередное заседание молодежной палаты при Ивановской областной думе. Традиционно молодые парламентарии отчитались о проведенных мероприятиях в апреле текущего года и обсудили реализацию предстоящих проектов.

В частности, были подведены итоги международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», состоявшейся 21 апреля. Образовательное мероприятие прошло в Ивановской области уже в четвертый раз. Свои знания проверили более 320 человек.

Еще одним вопросом повестки дня стала организация мероприятий по благоустройству воинских захоронений. Одно из них запланировано на 28 апреля. В этот день члены молодежной палаты совместно с «Волонтерами Победы» соберутся на воинском захоронении в местечке Балино. Также субботники пройдут в Вичугском районе и в Шуе.

Кроме того, члены молодежной палаты обсудили реализацию военно-патриотического проекта «Возрождение», инициированного учащимися Лежневской средней школы №10, в которой в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь, где от ран скончались 17 красноармейцев. Сегодня они покоятся на местном сельском кладбище (трое из них захоронены в братской могиле). Ребята организовали акцию по сбору средств на установку новых памятников героям.

К акции присоединились начинающие парламентарии. Они установили на собственные средства памятник красноармейцу Ивану Алексеевичу Пуздранкову. Торжественное открытие всех 14 новых памятников состоится 4 мая в Лежневе.