От трассы Иваново-Ярославль до новоталицкого кладбища закроют автодвижение

9 мая движение транспортных средств на участке автодороги от трассы Иваново-Ярославль до кладбища села Ново-Талицы будет прекращено. Время ограничения - с 08.00 до 14.00.

Как пояснили в администрации Ивановского района, мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в часы максимальной загрузки данного участка, обусловленной массовым посещением гражданами мест захоронений в связи с празднованием Дня Победы.

Временное прекращение движения не распространяется:

- на транспортные средства, задействованные для обеспечения и обслуживания мероприятия, связанного с массовым посещением мест захоронений, в том числе задействованные для обслуживания кладбища и оказания ритуальных услуг;

- на транспортные средства, осуществляющие перевозку (находящиеся под управлением) лиц, относящихся к категории инвалидов I и II групп, а также ветеранов Великой Отечественной войны;

- на транспортные средства, задействованные для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ, оказания экстренной медицинской помощи;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.