В Гаврилово-Посадском районе планируют создать крупнейшее сельскохозяйственное предприятие

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора ивановской области Станислав Воскресенский встретился с жителями Гаврилово-Посадского района. На встрече обсуждались волнующие селян проблемы в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, газификации, дорожном строительстве, работе почтовых отделений. Особенно людей интересовал вопрос создания в районе новых рабочих мест.
Станислав Воскресенский заверил, что такая работа ведется по самым разным направлениям, и в первую очередь, в наиболее перспективных для Гаврилово-Посадского района сферах – сельском хозяйстве и туризме.
«Мы будем добиваться того, чтобы у людей не было необходимости уезжать в другие регионы на работу. Сохранять село и преумножать его богатство – одна из наших ключевых задач», – подчеркнул глава региона.
Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с инвестором о создании на территории муниципалитета крупнейшего предприятия в сфере сельского хозяйства.