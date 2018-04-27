В Иванове приводят в порядок спортплощадки

В рамках весеннего двухмесячника по благоустройству города ивановский Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» приводит в порядок спортивные площадки.

Сегодня работы по уборке территории прошли на стадионе «Восток» в районе улицы Павла Большевикова. В ходе субботника работники и воспитанники центра очистили территории спортивных объектов стадиона от скопившегося за зиму мусора и прошлогодней листвы, а сотрудники подрядной организации отремонтировали уличные тренажеры. На футбольном поле установили сетки на ворота, привели в порядок кольца на баскетбольной площадке.

Как сообщила директор МБУ «Восток» Елена Саенко, на балансе учреждения находятся 64 спортивные площадки, 84 элемента отдельно стоящего спортивного оборудования (воркаут, «Гимнаст», теннисные столы и баскетбольные стойки), а также 9 комплексов тренажеров (уличные беседки). В течение двухмесячника по благоустройству все спортивные объекты Центра «Восток» будут подготовлены к эксплуатации в летний период.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново