Плёс вернул в собственность Варваринский пляж и гостиничный комплекс «Мотель»

Важные объекты туристической инфраструктуры - Варваринский пляж и гостиничный комплекс «Мотель» - вернутся в собственность Плёса. Такое решение принял Арбитражный суд Ивановской области, удовлетворив исковые требования администрации Плёсского городского поселения к ООО «Центр туризма и отдыха».

В конце 2017 года плёсская мэрия обратилась в суд с требованием взыскать с «Центра туризма и отдыха» задолженность по арендной плате и расторгнуть договоры аренды трех земельных участков – участка на улице Варваринской, д. 25д, который был предоставлен для обустройства городского пляжа, и участка на улице Корнилова, д. 35 и д. 35А, предназначенного для гостиницы и автостоянки.

19 апреля 2018 года суд вынес решение, в соответствии с которым с «Центром туризма и отдыха» были расторгнуты договоры на аренду. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика более 309 тысяч рублей задолженности по арендной плате за участки.

Гостиничный комплекс на улице Корнилова расположен на въезде в Плёс. Он был открыт в июле 2013 года. Так называемый «нижний» пляж на Варваринской улице был открыт за Музеем пейзажа в 2012 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». На сегодняшний день объекты находятся в плачевном состоянии и не используются по назначению. Сейчас разрабатываются проекты восстановления и модернизации объектов для активного включения их в городскую инфраструктуру, сообщили в администрации Плёса.

Фото: «Плёсский вестник»