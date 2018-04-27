Пассажиров ивановской «Ласточки» проверили на наличие долгов

Судебные приставы совместно с сотрудниками полиции провели акцию «Узнай о своих долгах» в здании ивановского железнодорожного вокзала и в скоростном поезде «Ласточка».

Пассажирам, отправляющимся в Москву, было предложено узнать, не являются ли они должниками по различным категориям исполнительных производств. Так, из 200 человек должниками оказались 4 гражданина. В итоге они прошли на посадку с требованиями о явке к судебным приставам.

Как отметили в УФССП по ивановской области, все должники прекрасно знали о своих долговых обязательствах, однако безответственно отнеслись к выплате задолженностей.

В ходе акции сотрудники двух ведомств раздавали информационные листовки, рассказывающие жителям о правилах использования электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Также, пассажирам и посетителям оказывалась консультативная помощь, разъяснялись возможности использования интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого в режиме онлайн можно самостоятельно узнать о долгах и оплатить их через одну из платежных систем.

Владельцам мобильных устройств судебные приставы помогли установить приложение «ФССП», разработанное для всех видов операционных систем.